Akkoord over subsidieregeling isolatieaanpak

Foto: Epic Fireworks via Flickr (CC BY 2.0)

De subsidieregeling Isolatieaanpak Nij Begun ligt klaar voor consultatie via internet. Met de subsidieregeling kunnen huiseigenaren in Groningen en Noord-Drenthe een vergoeding krijgen.

De tien Groningse gemeenten, de Drentse gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze en de provincie Groningen hebben een akkoord bereikt over de regeling. Die is tussentijds getoetst bij bewonersvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties.

Het gaat om een vergoeding voor isolatie- en ventilatiemaatregelen. De subsidie vergoedt alleen de maatregelen die nodig zijn om te komen tot ‘de standaard voor woningisolatie’. Die standaard geeft aan wanneer een huis goed genoeg geïsoleerd is om aardgasvrij te worden.

Voor de bewoners komt een pool van energiecoaches en -adviseurs beschikbaar. Die stellen kosteloos een woningplan op met advies over isolatie- en ventilatiewerkzaamheden. Huiseigenaren kunnen bij eenvoudige isolatieklussen ook zelf maatregelen nemen, zonder woningplan, maar voor een beperkt bedrag.

De bewoners van de dertien gemeenten kunnen vanaf nu reageren of vragen stellen over de regeling. Dat kan tot 27 januari. Het Rijk beoordeelt vervolgens alle reacties. Daarna worden die verwerkt in de subsidieregeling. Die worden vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Reageren of vragen stellen over de regeling kan via www.internetconsultatie.nl.