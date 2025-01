OM eist taakstraf voor mishandeling op Werkmanbrug

Foto: Joris van Tweel

Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 160 uur tegen een 19-jarige man uit Zuidwolde voor poging tot doodslag op de Werkmanbrug. Dat meldt RTV Noord.

Mocht de verdachte opnieuw aangehouden worden voor een soortgelijk delict, dan wil het OM hem een half jaar jeugddetentie opleggen. De man wordt ervan verdacht dat hij in de nacht van 22 juli bij het Groninger Museum een jongeman meermalen tegen zijn nek en hoofd hebben geschopt.

De verdachte meldde dat hij zich, na een avondje stappen in de binnenstad, uitgedaagd voelde door zijn slachtoffer. Dat resulteerde in een vechtpartij, waarbij het tweetal op de grond viel. Het slachtoffer liep een gebroken kaak op. Hij moest geopereerd worden en kon zes weken lang geen vast voedsel eten.

De vechtpartij is vastgelegd op camerabeelden. Toen die rondgingen op social media meldde de verdachte zich bij de politie. Hij zei dat hij een waas voor zijn ogen had gekregen en dat hij spijt had van hetgeen er gebeurd is. De officier van justitie eiste een milde straf omdat hij nog jong is en geen strafblad heeft. De rechtbank doet op 23 januari uitspraak.