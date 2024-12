Verpleegkundigen UMCG sturen brief aan Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om bezuinigingen tegen te gaan

Foto: Joris van Tweel

Op haar Instagram-account schrijft de afdeling verpleegkundige van het UMCG een brief te sturen aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat gebeurt naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen in de zorg.

De Tweede Kamer stemde afgelopen donderdag in met plannen om te schrappen in de nascholing van medische specialistische zorg en in de salarissen van specialisten. Dat doen ze ter compensatie van de teruggedraaide bezuinigingen op onderwijs. Om dat te betalen wordt nu geschrapt in de zorg.

‘Een klap in het gezicht’

Het gaat om zo’n 165 miljoen euro aan bezuinigingen; geld dat zou worden geïnvesteerd in het opleiden en nascholen van verpleegkundigen. “Een klap in het gezicht van (student)verpleegkundigen, want ‘waarom zou je nog verpleegkundige worden”, schrijven de verpleegkundigen.

“Maar vooral een klap in het gezicht van iedere Nederlander, die nu en in de toekomst een beroep doet op zorg. Nu al zijn er vele duizenden verpleegkundige vacatures waar geen mensen voor te vinden zijn. Met deze bezuiniging is iedere Nederlander slechter af.”

Brief

Het UMCG laat het er niet bij zitten. De verpleegkundigen sturen samen met beroepsorganisaties, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties een brief aan het ministerie. Daarmee hopen ze ervoor te kunnen zorgen dat de bezuinigingen toch van tafel gaan.