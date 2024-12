Oudjaarsnacht kans op regen en veel wind, nieuwsjaarsdag kans op windsnelheden van orkaankracht

Er is ruig weer op komst. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het Oudjaarsnacht flink gaan regenen en waaien; niet het ideale weer voor een vuurwerkshow.

“We kunnen ons opmaken voor een onstuimige jaarwisseling. Langs de westkust en de wadden steekt in de loop van Oudejaarsavond een stormachtige zuidwester op, windkracht 8. Ook in onze omgeving wordt het winderig met een tot (vrij) krachtig toenemende wind, windkracht 5 tot 6, misschien wel hard, windkracht 7. Het is Oudejaarsavond bewolkt maar nog geruime tijd droog al komt een regengebied vanuit het noorden steeds dichterbij. Later in de avond of rond de jaarwisseling gaat het regenen. Dat is combinatie met veel wind maakt het nu niet tot een ideale avond om eens lekker een paar uurtjes buiten te zijn. Koud is het niet, het kwik schommelt rond de 8 of 9 graden. het blijft de hele nacht regenen.

De regen markeert de grens met koudere lucht die op Nieuwjaarsdag vanuit het noorden dichterbij komt. Het is dan nog een dagje zacht met 8 tot 10 graden. verder is het ook dan ruig met een harde zuidwester, windkracht 7 en langs de Wadden kans op zuidwesterstorm, windkracht 9 en zeer zware windstoten. Het is bewolkt en er valt lichte regen. Later op de dag komt gaan er stevige buien vallen, waarbij windstoten met snelheden van orkaankracht, 120 km/uur zijn niet ondenkbaar zijn. In de nanacht is er ook kans op natte sneeuw en hagel. Oorzaak van het ruige weer is een lagedrukgebied bij Ierland (970 hPa) die naar de Noorse kust trekt.

Donderdag is de wind gedraaid naar het noordwesten en is de rust teruggekeerd. Er stroomt koudere lucht ons gebied binnen, het wordt rond de 5 graden. Af en toe schijnt de zon maar er valt ook een bui met kans op hagel en een vlok smeltende sneeuw.”