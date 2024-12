Nieuwe subsidieregeling voor ‘karakteristieke evenementen’

Foto Niels Knelis Meijer

De provincie stelt voor volgend jaar een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor ‘karakteristieke evenementen’ in de hele provincie. Deze kan van 16 december tot 1 februari aanvraagd worden.

De subsidie is bedoeld voor evenementen die een provinciale of landelijke uitstraling hebben. Soortgelijke regelingen die tot dusver aan te vragen waren zijn de ‘Grote terugkerende evenementen’ en de ‘Evenementen en arrangementen.’

In de subsidiepot karakteristieke evenementen zit 300.000 euro voor het komende jaar. Per evenement is maximaal 35.000 euro beschikbaar.

De provincie stelt een aantal eisen. Zo moet het evenement de identiteit van Groningen naar voren laten komen. Ook is het werken met vrijwilligers, het volgen van duurzame maatregelen en het cofinancieren van het evenement met minimaal een gemeente een belangrijke voorwaarde. De totale kosten van het evenement moeten ook hoger zijn dan 50.000 euro.