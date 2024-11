Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In en rond de binnenstad zijn zaterdag meerdere winkeldieven aangehouden. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Nadat er meldingen waren binnengekomen van winkeldiefstal gingen agenten en winkelbeveiligers posten op het Hoofdstation. “Verschillende personen werden op het perron gefouilleerd”, vertelt Wind. “Uiteindelijk is er één persoon aangehouden. Deze verdachte, die een tas bij zich had van een modewinkel, is overgebracht naar het politiebureau.” Korte tijd later werd er een winkeldief aangehouden in de Guldenstraat. “Deze persoon had spullen gestolen bij een drogisterij op de Vismarkt. De verdachte ging bij zijn aanhouding flink in verzet. Daarbij werden winkelbeveiligers bedreigd.” Ook deze persoon is overgebracht naar het bureau.

Tot slot kon winkelpersoneel van een parfumerie aan de Guldenstraat een persoon op tijd in de kraag vatten. “Deze persoon wilde parfum stellen, maar bleek ook in bezit te zijn van een tas met laptops en telefoons. Er wordt onderzoek gedaan hoe deze persoon daar aan is gekomen.”