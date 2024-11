Geen treinen en verdiepte ligging ringweg afgesloten door verzakking

Foto: Joris van Tweel

Er rijden voorlopig geen treinen tussen het Hoofdstation en Groningen Europapark vanwege een verzakking van het spoor. Om die reden is ook de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg in beide richtingen dicht.

Op het spoor vonden in de nacht van zaterdag op zondag werkzaamheden plaats. Spoorbeheerder ProRail laat weten dat medewerkers tijdens deze werkzaamheden een spoorverzakking hebben geconstateerd. Daarop is het treinverkeer tot zeker 18.00 uur stilgelegd. ProRail is een onderzoek gestart hoe de problemen opgelost kunnen worden. Arriva en NS zetten bussen in. De treinen naar Veendam en Winschoten, alsook de stoptreinen en intercity’s naar Zwolle vertrekken daarom vanaf het Europapark.

Aanpak Ring Zuid laat weten dat door de verzakking ook de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg in beide richtingen is afgesloten. “De verzakking bevindt zich op de plek waar de ringweg onderdoor loopt”, laat een woordvoerder weten. “Op dit moment is onbekend hoe lang deze afsluiting gaat duren.” Dit weekend was de zuidbaan van de ringweg al dicht vanwege onder andere het aanplanten van bomen nabij de skivijver.