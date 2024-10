Nieuwe educatieve route in Park Selwerd

Wethouder Carine Bloemhoff opent komende vrijdag de educatieve route in Park Selwerd, samen met leerlingen van OBS De Pendinghe.

De afdeling Natuur- en Duurzaamheid Educatie (NDE) van de gemeente heeft de route ontwikkeld, om leerkrachten te ondersteunen bij het geven van natuuronderwijs buiten het leslokaal. De wandeling geeft informatie over de natuur en leidt langs verschillende locaties met bijbehorende opdrachten. Ook niet-scholieren mogen de route lopen.

De NDE geeft natuuronderwijs aan leerlingen van de basisschool. Dat doet zij het hele jaar door op de vier schooltuinen in de gemeente. De NDE beheert ook de kinderboerderij in het Stadspark, organiseert excursies en bezit een uitleencentrum met lesmateriaal.

De educatieve route wordt bewandeld aan de hand van een digitale plattegrond op een mobiele telefoon. De NDE heeft ook routes in het Noorderplantsoen, in Ten Boer en in het Scharlakenbos in Haren.