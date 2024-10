Niet doorgegaan gaswinningsevenement kost 300.000 euro

Foto Andor Heij

Het evenement ‘Vanuit Hier’, waarbij er stilgestaan zou worden bij het einde van de gaswinning vanuit het Groningenveld kost ondanks dat het is afgelast 300.000 euro. Dat heeft de provincie dinsdag bekendgemaakt. Dat meldt RTV Noord.

De gaswinning stopte op 1 oktober. Vier dagen later, op 5 oktober, zou ‘Vanuit Hier’ georganiseerd worden. In Wetsinge, in de gemeente Het Hogeland, stond een memorabel programma op de planning waar onder andere verschillende artiesten aan mee zouden werken. Problemen met de vergunningen deed de organisatie in september besluiten om het evenement af te gelasten.

Voor het programma lag er een budget van één miljoen euro klaar. De helft van dit bedrag kwam van het kabinet, de andere helft betaalde de provincie. In september waarschuwde gedeputeerde Susan Top (partijloos) al dat het nog onbekend was wat het niet doorgaan van het evenement zou betekenen voor het budget. Dat is nu wel duidelijk. Kosten als het betalen van geboekte artiesten en een gedrukte krant lopen op tot drie ton.

De bedoeling is dat het evenement nu volgend jaar plaats gaat vinden. Echter is de financiering onduidelijk. De vijf ton van het kabinet is namelijk alleen dit jaar geldig.