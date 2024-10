Groot onderhoud aan Zonneweide in Stadspark

Foto via Gemeente Groningen

De gemeente begint volgende week aan een grote onderhoudsbeurt van de Zonneweide in het Stadspark. Dit is nodig omdat het terrein nu te vaak onbruikbaar is.

Grote delen van het jaar is de Zonneweide te nat om te gebruiken en zit het veld vol kuilen. Daarom wordt het terrein nu geploegd en geëgaliseerd, zodat regenwater beter kan wegstromen naar de bodem. Langs de randen van de Zonneweide en onder enkele bomen wordt een bloemenmengsel gezaaid dat slechts twee keer per jaar gemaaid zal worden. Dit moet de biodiversiteit in het gebied verbeteren.

Door de werkzaamheden is de Zonneweide de komende maanden niet te gebruiken. Dit kan pas weer vanaf 1 maart.