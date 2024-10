Dit zijn de winnaars van de Forum Wildlife Fotowedstrijd

Bert Smidts - Foto via Forum Groningen

De negen winnaars van de Forum Wildlife Fotowedstrijd zijn donderdagmiddag bekendgemaakt. De winnende foto’s zijn nu te zien op het Expoplein op de vierde verdieping van het Forum.

De fotowedstrijd werd georganiseerd in het kader van de expositie Wildlife Photographer of the Year, een grote natuurfotowedstrijd van het Natural History Museum in Londen. Er kwamen meer dan 250 inzendingen binnen, waaruit natuurfotograaf Wilco samen met het Forum, per leeftijdscategorie, tien foto’s selecteerde. Er is online gestemd door het publiek, met ruim 1.400 stemmen in totaal. De negen populairste foto’s hebben nu een plek in een speciale expositie in het Forum.

De wedstrijd werd georganiseerd in het kader van de tentoonstelling ‘Wildlife Photographer of the Year’, waarin ’s werelds beste natuurfoto’s te zien zijn. De expositie van de Forum Wildlife Fotowedstrijd, evenals de Wildlife Photographer of the Year-tentoonstelling, is nog tot en met zondag 3 november gratis te zien in het Forum Groningen.