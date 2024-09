Foto: Google Maps

Er is een nieuwe eigenaar gevonden voor Cafetaria Oosterpark. Dat liet Jordi Rutgers afgelopen weekend weten. Hij moest de deuren van de cafetaria de afgelopen weken dicht houden, omdat vanwege fysieke problemen en personeelstekort noodgedwongen moet stoppen met het uitbaten van de cafetaria.

“Ik heb na heel wat kijkers een geschikte kandidaat gevonden”, laat Rutgers weten. “Het zal onder dezelfde naam verder gaan ook gaat hij met dezelfde producten door. Dus ook het bekende Broodje Olympia blijft!”

De blijdschap spat er vanaf bij Rutgers, wiens vader Roelof twee weken terug nog vertelde over de moeilijke periode die zijn zoon de afgelopen tijd doormaakte. Door een polsblessure was de jongste Rutgers niet meer in staat de cafetaria draaiende te houden en ook familie en andere ingevlogen hulp kregen het rooster niet rond. Daarom werd besloten om de deuren, na een lange vakantie, niet meer te openenen totdat er een nieuwe eigenaar was gevonden.

Die is er nu dus, schrijft Jordi Rutgers op Facebook: “Ik wens de nieuwe eigenaar alle succes van de wereld. Dat hij er iets heel moois van mag maken. Daarnaast wil ik jullie allemaal bedanken voor de 4,5 jaar dat ik mijn droom hier heb mogen uitvoeren in Cafetaria Oosterpark.

Ik heb dit met al mijn passie en plezier gedaan samen met mijn lieve personeel.”

Wanneer Cafetaria Oosterpark weer open gaat, is nog niet bekend.