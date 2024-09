Lodewijkstraat krijgt verkeersdrempels

Met het verwijderen van een aantal stenen werd vanmorgen het startschot gegeven voor de aanleg van twee verkeerdrempels en bochten in de Lodewijkstraat om de snelheid van het (fiets)verkeer te vertragen.

Al jaren wordt er veel te hard gefietst in de Lodewijkstraat. De straat is eigenlijk een woonerf waar maar vijftien kilometer per uur gereden mag worden. Tegelijkertijd maakt de straat deel uit van een belangrijke fietsroute van het noorden naar het zuiden van de stad. Dat betekent dat er vaak veel harder wordt gefietst dan vijftien kilometer per uur. De brommer, fat bike en de elektrische fiets maken het er niet veel beter op. Het is de vraag of de verkeersdrempels de definitieve oplossing bieden. Volgens wethouder Broeksma word er nagedacht over een fietspad aan de andere kant van het spoor.

Al zo’n vijfentwintig jaar wordt er vanuit de buurt geklaagd over de snelheid van fietsers. Volgens buurtbewoner Berend Vis is toenmalig wethouder René Paas er al op aangesproken en dat zo’n 25 jaar geleden.