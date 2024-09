Groningen viert volgende week de start het nieuwe sportseizoen met de NOC*NSF Nationale Sportweek

Foto via Gemeente Groningen

Over precies een week gaat de eenentwintigste NOC*NSF Nationale Sportweek. Sportclubs, het onderwijs en vele andere organisaties openen hun deuren binnen de gemeente Groningen.

De line-up van dit jaar moet (vooral) de jeugd te stimuleren om te bewegen. Om dat te doen, is er onder meer een Urban Sports Event in het Colosseum, gaan topsporters op ‘date’ bij SKSG, krijgen trainers en coaches een masterclass in het TopsportZorgcentrum, komen sporters, coaches en organisaties bij elkaar in MartiniPlaza en gaan crossfietsers nog één keer de dirt-baan op voor het einde van de zomer in Beijum.

Ook gaat een afvaardiging van FC Groningen op tour langs scholen. wordt er hard gelopen in Thesinge (Thaisner DörpsRun) en kunnen schoolkinderen in tien minuten tien verschillende sporten ontdekken en krijgen zesduizend basisschoolleerlingen sportlessen aangeboden door diverse sportaanbieders.

Kijk hier voor alle informatie over de NOC*NSF Nationale Sportweek in Groningen.