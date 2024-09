Gele motorfiets Henk de Haan opnieuw verloot voor voedselbank

Foto: Joris van Tweel. Henk de Haan

Oud-voetballer Henk de Haan gaat zijn gele motorfiets weer verloten. Het geld gaat naar de voedselbank.

De verloting is een onderdeel van een liefdadigheidsactie van studenten van de Hanzehogeschool.

Zij proberen in tien dagen tijd zoveel mogelijk geld op te halen voor de voedselbank. Dat is de zogeheten ‘onmogelijke’ opdracht voor nieuwe bedrijfskunde studenten.

De loten moeten 15 duizend euro opleveren. Daarvoor moeten drieduizend loten verkocht worden.

De motor is al twee keer eerder verloot en weer terug gegeven door de winnaars. De trekking is in oktober.