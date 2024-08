In memoriam: Ulfert Jan Molenhuis

Ulfert Jan Molenhuis overleed plotseling afgelopen donderdag. Molenhuis was jarenlang voorzitter van de Voedselbank Groningen en GVAV-Rapiditas en actief bij het CDA. Molenhuis werd 76 jaar oud.

Molenhuis werd geboren in Baflo en begon zijn werkzame leven onder andere als beveiliger bij de Koninklijke Marechaussee. Hij was beveiliger van het Koninklijk Huis en zelfs een spion in het Russische Moskou. Bij Slachtofferhulp Nederland stond hij veel slachtoffers bij in grote zaken, zoals de Deventer moordzaak.

In Groningen was Molenhuis vooral bekend vanwege zijn maatschappelijke betrokkenheid. Vanaf eind 2012 tot 2020 was hij de voorzitter van de Voedselbank Groningen. Elly Pastoor, die sinds september 2023 de leiding heeft, blikt met veel trots terug op datgene dat Molenhuis heeft neergezet. “Het was een bijzondere man”, zegt Pastoor. “Hij had het hart op de goede plaats. Een collega van mij zei: ‘geen berg was voor hem te hoog’. Hij beklom die berg en wilde dat iedereen met hem mee klom. Hij hield er niet van omdat alleen te doen. Hij baalde ervan als hij zag dat mensen om hem heen niet zo hard liepen als hij eigenlijk wilde. Dat was Ulfert.”

‘Hij heeft ongelofelijk veel werk verricht’

De afgelopen jaren was Molenhuis de voorzitter van de seniorenafdeling van het CDA. Jalt de Haan, fractievoorzitter van de partij in de gemeenteraad van Groningen: “Zijn passie voor het opkomen voor mensen die het moeilijk hebben of kwetsbaar zijn was geweldig. Toen ik zelf lijsttrekker werd, kreeg ik gelijk een berichtje van Ulfert. Ik ging daar op de koffie en dan ga je gelijk met Ulfert de diepte in. Hij draagt veel ideeën bij hoe je juist iets kan doen voor deze mensen.”

“Hij heeft ongelofelijk veel werk verricht”, zegt Pastoor. “Als je kijkt naar hoe hij de Voedselbank heeft vormgegeven, hij was echt de leider. Natuurlijk heeft hij het niet alleen gedaan. We hebben iets van 160 à 170 vrijwilligers. Die organisatie is onder zijn leiding opgebouwd.”

“Het was ook iemand die gevraagd en ongevraagd advies gaf. En dat was helemaal prima”, grapt Pastoor. “Er waren ook wel mensen die zeiden: ‘waar bemoeit hij zich nog mee, hij is geen voorzitter meer’. Maar die man is zo lang en intensief betrokken geweest bij deze organisatie, dat je het hem ook een beetje moest gunnen.”

‘Groningen gaat echt iemand missen’

“Het was een hele slimme man”, zegt De Haan. “Hij kwam altijd met nieuwe ideeën en durfde buiten de kaders te denken. Soms kwam hij met ideeën dat je dacht van: ‘poeh, dit is wel lastig’. Maar het zette je wel altijd aan het denken. Na de gesprekken met hem ging je met veel gedachten naar huis.”

Voor De Haan is het heel simpel: “Groningen gaat echt iemand missen. Ik denk dat hij nog zoveel had kunnen bijdragen aan de dingen die hij aan het doen was. Ik hoop echt dat alle zaadjes die hij geplant heeft, overgenomen zullen worden en dat mensen daarmee zullen doorgaan. Het is een mooi mens dat we gaan missen.”

Tot het einde van zijn leven was hij bezig met maatschappelijk werk. Onlangs zette hij nog een nieuwe stichting op: Stichting Studiebollen Groningen en Drenthe. De stichting heeft als doel om jongeren uit financieel-arme gezinnen te ondersteunen in hun studie. In 2023 verscheen zijn biografie Mens en medemens, geschreven door auteur Sander Blom. Afgelopen mei verscheen ook nog een eigen dichtbundel.