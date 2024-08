Extinction Rebellion protesteert bij Groninger Museum

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben zaterdagochtend geprotesteerd bij het Groninger Museum. De activisten protesteren tegen de financiële banden die het museum met de Gasunie onderhoudt.

De afgelopen periode hebben de klimaatactivisten vaker op deze locatie geprotesteerd. Men verzamelde zich zaterdagochtend bij de Pissende IJsbeer. Er werden spandoeken opgehangen met daarop teksten als ‘Hier geen artwashing’ en ‘Groninger Museum stop met Gasunie’. Diverse activisten gingen in bootjes en kano’s het water op. “De Gasunie doet aan artwashing”, laat een woordvoerder van Extinction Rebellion weten. “Het staatsbedrijf maakt goede sier met sponsoring van het museum en de kinderbiennale. Intussen is het bezig de toekomst van diezelfde kinderen te vernietigen.”

“Wat Gasunie doet is op grote schaal investeren in de opslag en distributie van LNG, vloeibaar aardgas. Ook richting de rest van Europa. En dit voor vele tientallen jaren. Dat strookt totaal niet met het akkoord van Parijs waar toegezegd is om te streven klimaat neutraal te zijn in 2050. De Gasunie is een fossiele sponsor in een groen jasje. Ons doel is mensen laten weten dat de Gasunie zo op geen enkele manier bijdraagt aan de energie transitie.”

Behalve in Groningen voert Extinction Rebellion zaterdag ook actie in de haven van Rotterdam tegen LNG.