Regenboogbankje Haren opnieuw verdwenen

Foto: Sientje van Schie

Het regenboogbankje dat sinds eind-juni op de Kerklaan in Haren stond is opnieuw verdwenen. De afgelopen periode viel het bankje al meerdere keren ten prooi aan vandalen. Dat meldt Sikkom.

Vanwege Roze Zaterdag besloot de gemeenteraad om verspreid over de gemeente acht regenboogbankjes te plaatsen. Eén daarvan werd geplaatst bij de rotonde Kerklaan. Al vrij snel na de plaatsing ging het mis. In de eerste dagen werd het bankje beklad met zwarte en witte verf. Nadat het schoongemaakt was werd kort daarna het bankje uit de grond gehaald en midden op de rotonde gezet. De gemeente bracht het daarna naar de wijkpost.

Onlangs werd het weer teruggeplaatst. En nu is het opnieuw verdwenen. Buurtbewoners vermoeden dat vandalen er opnieuw mee aan de haal zijn gegaan. Afgelopen week werden er ook vernielingen aangericht aan het bankje in Paddepoel. In de Noorderplantsoenbuurt werd het regenboogbankje besmeurd met verf. D66-politica Paula Benjamins-van Oudheusden plaatste naar aanleiding daarvan een bericht op sociale media. “Ik snap niet waarom mensen dit doen. Zo’n bankje doet je niks. De reacties die ik vervolgens online lees, vind ik heel triest. Waarom kunnen we geen respect voor elkaar hebben? We willen toch allemaal dat andere mensen gelukkig kunnen zijn? Ik snap het echt niet.”