Regen mag pret niet drukken op festival Hongerige Wolf: “Het leek wel op Woodstock”

Foto: Paul Blom

In de gemeente Oldambt vond dit weekend de twaalfde editie plaats van het festival Hongerige Wolf. Directeur Jan-Gerbrand Krol blikt tevreden terug.

Hoi Jan-Gerbrand! Jullie hebben nog een aantal uurtjes te gaan op het festival, maar hoe blik je terug op de afgelopen dagen?

“We kijken terug op een hele mooie editie. Qua bezoekersaantallen kan ik nog geen cijfers geven. We vermoeden dat we op hetzelfde aantal als vorig jaar zitten. Behalve de mensen die een weekend lang ons programma bezoeken merken we dat er ook veel interesse is in dagkaarten. De aantallen van vandaag heb ik nog niet. Desalniettemin kunnen we wel heel tevreden zijn. Ondanks de regen.”

De regen: want op vrijdag kwam het met bakken uit de hemel. Heeft het nog voor problemen gezorgd?

“We begonnen inderdaad in de stromende regen. Het leek wel Woodstock. Grote problemen hebben we niet gehad. Wel zijn er wat auto’s en campers vastgelopen. Maar dat is het mooie van deze omgeving. Er zitten in deze regio veel akkerbouwers die gelijk met trekkers te hulp schoten. Op die manier hebben we de voertuigen los kunnen trekken.”

Hongerige Wolf is een heel breed festival dat zich richt op muziek, dans, workshop en excursies …

“Programmatechnisch zijn we erg tevreden. Op het Schapenveld hadden we vrijdagavond de band Alamo Race Track geprogrammeerd staan. De roots van deze Amsterdamse band liggen deels in Groningen. Frontman Ralph Mulder komt namelijk uit Winschoten. In hun laatste album Greetings from Tear Valley and the Diamond Ae wordt er ook teruggekeerd naar die roots waarbij dit verwerkt is in de nummers. Een ander hoogtepunt was de première van KURT. Theatergezelschap Mount Lucy bracht dit toneelstuk waarbij het gaat over rockicoon Kurt Cobain. Hier was veel belangstelling voor.”

Tekst gaat verder onder de foto:





De velden hadden te lijden onder de vele regen die viel. Foto: Paul Blom

Wat is het succes van jullie festival?

“Dat we ons heel breed oriënteren. Het is een soort mini-Oerol. Het programma is heel breed. Verschillende kunstdisciplines presenteren zich. Daardoor heb je dus bezoekers die specifiek voor de muziek komen, maar anderen komen speciaal voor de theatervoorstellingen. Al die mensen breng je samen waardoor er een hele mooie smeltkroes ontstaat. En dat geldt ook voor de leeftijden. Er was dit weekend aandacht voor wetenschap. De wetenschap en techniek-truck van de Faculteit Science and Engineering van de Rijkuniversiteit Groningen, Gasunie en GasTerra was aanwezig. Vrijdag hebben we verschillende schoolklassen ontvangen. Dat was heel erg leuk om op die manier ook hele jonge mensen bij ons festival te betrekken.”

De bezoekers die bij jullie komen, komen zij overal vandaan?

“Absoluut. De helft komt uit de noordelijke provincies. De andere helft komt uit de Randstad. Deze groepen maken dus kennis met elkaar. Mensen uit de Randstad leren de pracht en de schoonheid van het Groningse kennen. Maar het werkt ook andersom. De acts die we geprogrammeerd hadden staan komen voornamelijk uit de Randstad. We laten dus ook zien wat voor moois de Randstad allemaal te bieden heeft. In verschillende opzichten wordt er dus een heel mooi visitekaartje afgegeven.”

Je klinkt heel enthousiast. Heb je zelf ook kunnen genieten van het programma?

“Tijdens zo’n weekend heb je als directeur altijd een dubbele rol. Enerzijds heb je de verantwoordelijkheid waarbij je graag wilt dat het allemaal goed verloopt. Dus je komt op heel veel plekken en je praat met heel veel mensen. Maar inderdaad heb ik ook zo nu en dan van het programma kunnen genieten. En ik vertelde al over KURT. Dat was heel erg tof om te zien. Ik ben ook heel trots op ons hele team dat we dat voor elkaar hebben gekregen om deze act hier te krijgen.”

De vraag heb je eigenlijk al beantwoord, maar volgend jaar weer?

“De komende uren gaan we nog even genieten. Daarna begint het opruimen en evalueren. En natuurlijk zullen we er volgend jaar weer staan. Wat we zien is dat Hongerige Wolf een vaste plek op de agenda begint te krijgen. Het wordt bekender en het lukt ons om inhoudelijker steeds sterker te programmeren waarmee we een brede doelgroep aanspreken. Dus ja, volgend jaar zeker weer!”