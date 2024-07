Politie zoekt overlastgevende bestuurders van crossmotoren

Overlastgever (foto: Politie Noord Groningen Instagram)

De politie heeft beelden vrijgegeven van vijf bestuurders van crossmotoren die al enige tijd voor overlast zorgen in de gemeente Groningen. Op hun Instagram-account doet de politie een oproep aan de Groningers: wie herkent deze personen of motoren? De agenten willen de overlastgevers harder gaan aanpakken.

Eind juni deed de politie al een oproep aan inwoners met de vraag om meer informatie over de overlastgevende crossmotoren en -brommers. Dat leverde volgens teamchef Sipke Land al meerdere tips op, maar de politie wil graag nog meer informatie.

Land legt uit dat het aanhouden van deze bestuurders een lastige klus is. De bestuurders slaan namelijk veelal op de vlucht als ze de politie zien. “De achtervolging die dan ontstaat, gaat met hoge snelheid. Deze bestuurders nemen grote en onverantwoorde risico’s. Zij veroorzaken gevaar voor andere deelnemers in het verkeer”, licht Land toe.

“Dat betekent ook dat we geregeld een achtervolging moeten afkappen, omdat de risico’s te groot zijn. Je kunt erop wachten dat het een keer verkeerd gaat en dan zal de impact groot zijn!” Om zulke gevaarlijke situaties te vermijden, doet de politie nu opnieuw een oproep voor informatie over de betrokken bestuurders en de plekken waar de crossmotoren gestald staan.

Heb je informatie over de verantwoordelijken van deze overlast of weet je waar deze voertuigen gestald worden? Bel dan naar de politie op 0900-8844 of naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Je kunt de politie ook een privébericht (dm) sturen via Instagram.