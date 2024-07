Groningse discuswerpster pakt zilver in Parijs

Foto: atletiekweek.nl

De 24-jarige Jorinde van Klinken is zondag tweede geworden met discuswerpen in de Diamond League-wedstrijd in Parijs.

De atlete van Groningen Atletiek gooide met 67,23 meter haar beste worp van het seizoen, maar kwam daarmee tekort voor het goud. De Amerikaan Valerie Allman gooide net iets verder: met 68,07 meter werd zij eerste.

Britt Weerman, tevens aan gesloten bij Groningen Atletiek, behaalde ook een seizoenprestatie bij hoogspringen. Met haar sprong van 1.92 meter eindigde ze op de achtste plaats. De winst ging naar Yaroslava Mahuchikh uit Oekraïne die 2,10 meter sprong, en daarmee het stokoude wereldrecord verbeterde.