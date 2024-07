Gemeentelijke boete voor GRC vanwege schenken alcohol aan minderjarigen terecht, maar voetbalclub krijgt wel lagere boete

Foto via Pixabay

Voetbalclub GRC uit Groningen hoeft geen 1.360, maar slechts 1.224 euro boete te betalen aan de gemeente Groningen vanwege het verstrekken van alcohol aan minderjarigen. Dat bepaalde de Raad van State woensdagochtend. De boete is niet lager omdat de boete onterecht werd opgelegd, maar omdat GRC heel lang moest wachten op een oordeel van de Raad van State.

GRC kreeg in 2019 een boete van 1.360 euro van de gemeente, nadat het twee minderjarige ‘mystery guests’ lukte om bier te bestellen en te krijgen bij de bar van de club. Deze ‘mystery guests’ werden door toezichthouders van de gemeente aangestuurd om dat te doen. GRC vond de boete daarvoor niet alleen heel hoog, maar stelde ook dat de inzet van 16- en 17-jarigen voor dit soort acties niet mocht volgens de wet. In 2019 was nog niet in de Drank- en Horecawet opgenomen dat 16- en 17-jarigen zijn uitgezonderd van het verbod om alcohol bij zich te hebben, stelde de voetbalclub.

GRC meende daarom dat de gemeente de ‘mystery guests’ had aangespoord tot een misdrijf. De rechtbank in Groningen stelde de voetbalclub in 2021 nog in het ongelijk in deze zaak. Daarom stapte de club naar de Raad van State.

Gemeente krijgt gelijk, maar toch lagere boete

Die stelde de gemeente Groningen woensdagmiddag op de inhoud van het verweer van GRC in het gelijk. Volgens de Raad van State belemmerde de wet de gemeente niet om met de ‘loktieners’ te werken. Ook vindt de Raad van State de boete niet onevenredig hoog in verhouding tot de inkomsten van de club.

Maar omdat de redelijke termijn van de langslepende procedure (bijna vijf jaar) is overschreden, heeft de Raad van State toch besloten om het boetebedrag te verlagen. De boete voor GRC is daarom tien procent minder hoog dan hij was.