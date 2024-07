Aanvaller Zach Harvey tekent bij Donar

Basketbalclub Donar heeft opnieuw versterking gekregen. De 22-jarige Amerikaan Zach Harvey heft een contract voor één jaar getekend.

Harvey is 1.98 meter lang en speelde vorig seizoen 16 wedstrijden in de hoogste divisie van Servië. Hij was goed voor een gemiddelde van 22 punten. Hij maakte het seizoen af in Slowakije.

Harvey: “Ik ben superblij dat ik mijn basketbalreis een vervolg kan geven bij Donar. Ik zal er alles aan doen om er voor jullie een onvergetelijk seizoen van te maken.”

Technisch directeur Drago Pasalic: “Zach is een jonge speler die in zijn eerste Europese seizoen heeft bewezen nu al over veel potentie te beschikken, vooral aanvallend.”

De definitieve selectie van Donar bestaat uit tien spelers. Het team wordt nog aangevuld met een aantal jeugdspelers. Het seizoen begint voor Donar met een oefenduel op 24 auguatua.