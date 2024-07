Bijna zeventien Rijksmiljoenen verdeeld onder cultuurinstellingen Stad

De Raad voor Cultuur adviseert minister Eppo Bruins (NSC) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om zeven instellingen uit de gemeente Groningen de komende vier jaar te steunen met minimaal een half miljoen euro. Maar een aantal bekende namen uit de Groningse cultuur loopt het aangevraagde subsidiegeld mis.

Het advies van de Raad voor Cultuur over de verdeling van de ruim 250 miljoen beschikbare euro’s werd woensdag naar buiten gebracht. Twaalf nieuwkomers en 54 culturele instellingen in de regio’s buiten de Randstad krijgen een plek in de Culturele Basisinfrastructuur.

Onder die nieuwkomers zijn geen instellingen uit onze gemeente. Alle zeven instellingen die geld krijgen, kregen dat de afgelopen vier jaar ook al. Het grootste subsidiebedrag gaat naar het Noord Nederlands Orkest, dat ruim acht miljoen euro subsidie moet gaan krijgen, aldus de raad.

Twee instellingen uit de stad deden wel een aanvraag, maar kregen geen geld. Noorderlicht vroeg om vier ton, maar werd afgewezen. Ook het Groninger Museum vroeg om een kwart miljoen. Maar waar het Groninger Museum de afgelopen vier jaar nog wel bijna drie ton kreeg van het ministerie, vindt de Raad voor Cultuur nu dat deze subsidie de komende vier jaar niet moet worden gegeven.

Kersvers minister Bruins moet zich nog officieel buigen over het advies. Op Prinsjesdag wordt bekend welke instellingen subsidie gaan krijgen, maar de verwachting is dat er (nog) niets aan de subsidieregeling gaat veranderen.