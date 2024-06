Taxibestuurder schept fietser op Rademarkt

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Rademarkt is zaterdag aan het einde van de avond een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur ter hoogte van de kruising met de Radebinnensingel. “De fietser is aangereden door de bestuurder van een taxibusje”, vertelt Ten Cate. “De taxibestuurder kwam vanaf de Herebinnensingel en wilde richting de Rademarkt rijden. De fietser kwam vanaf de Rademarkt en bewoog in de richting van de Verlengde Oosterstraat. Op de kruising ging het mis waarbij de fietser geschept werd.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.” Vanwege het ongeluk was de weg volledig afgesloten. Rond 00.30 uur was het onderzoek afgerond en werd de Rademarkt weer vrijgegeven.