OV-bureau pleit voor 2 miljoen euro extra bij presentatie nieuwe dienstregeling

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Om alle wensen in de nieuwe dienstregeling, die in december 2024 van start gaat, te realiseren is er 2 miljoen euro extra nodig. Met dat pleit komt het OV-bureau Groningen Drenthe dinsdag.

Wie het ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2025 bestudeert zal het niet ontgaan dat het met het openbaar vervoer in de concessie Groningen Drenthe de goede kant op gaat. “We zien stijgende gebruikscijfers terwijl we met minder bussen rijden dan voor de coronacrisis”, schrijft het OV-bureau. “We zien een verschuiving van reizigers van woon-werk-school-verkeer naar sociaal recreatieve reizigers. Hierdoor zijn de pieken in de spits afgenomen waardoor de reizigers op dit moment, op de drukkere lijnen, nog net te vervoeren zijn.”

“Gemiddeld zit de bus nu voller”

In de provincies rijdt op dit moment ongeveer negentig procent van de bussen die in 2019 reden. Qua reizigerskilometers ligt het op 92 procent ten opzichte van 2019. “Gemiddeld zit de bus nu voller dan in 2019. De begroting voor volgend jaar gaat uit van een nulbudget. Daarmee bedoelen we dat het budget waarmee we de dienstregeling maken gelijk is aan 2024. Terwijl we op basis van de cijfers eigenlijk een uitbreiding voor zouden moeten stellen waarmee we qua frequentie teruggaan naar de situatie voor corona.”

Meer bussen van platteland naar Stad

Het OV-bureau spreekt daarom de hartstochtelijke wens uit aan de politiek om 2 miljoen euro extra beschikbaar te stellen zodat de dienstregeling kan groeien. “Omdat we niet zeker weten of het geld ook komt hebben we twee dienstregelingsvoorstellen beschreven waarbij er bij de eerste optie, de basis, wordt uitgegaan van hetzelfde budget en bij de tweede optie, de wens, er twee miljoen euro extra beschikbaar wordt gesteld.” Bij de basisdienstregeling gaat het om optimalisaties en bij de wens gaat om het maatregelen die inspelen op de groeiende vraag. Kern van beide dienstregelingen is dat er meer bussen van het platteland naar de stad gaan rijden.

Bus naar Reitdiep gaat vaker rijden

In de basis gaat het bijvoorbeeld om veranderingen op Q-link lijn 1. Op deze buslijn van het Hoofdstation naar het Reitdiep is het fors drukker. Die bus gaat op zaterdag vaker rijden. Op lijn 36 zal vaker met een grotere bus worden gereden en rond Delfzijl en Winschoten gaat het om wijzigingen in de dienstregeling om bussen goed aan te laten sluiten op de treinen.

Meer bussen naar Roden

Mocht de 2 miljoen euro op tafel komen, dan wil het OV-bureau dat er vaker bussen gaan rijden op de Q-link van Groningen naar Roden. Het gaan dan om extra ritten in de spits op werkdagen. Ook moet er een extra bus komen die in de avonden en weekenden gaat rijden tussen Veendam, Meeden en Zuidbroek. Daarnaast moet de bereikbaarheid van Bourtange in het weekend flink verbeterd worden.

Volgend jaar zomer weer een nieuwe dienstregeling

De nieuwe dienstregeling gaat zoals gezegd in december van dit jaar in. Wat opvallend is, is dat deze een half jaar geldig blijft. Van 17 mei tot en met 6 juli vinden er omvangrijke werkzaamheden plaats op het spoor bij het Hoofdstation. Wanneer deze werkzaamheden klaar zijn gaat vervoerder Arriva volgens een nieuwe dienstregeling rijden. Om bussen hier goed op aan te laten sluiten zal op zondag 6 juli 2025 een nieuwe dienstregeling worden ingevoerd.

De hoofdlijnen voor de nieuwe dienstregeling zijn op deze website te bekijken. Mensen hebben tot 27 augustus de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp van de hoofdlijnen.