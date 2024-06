Kliniek voor geneesmiddelenonderzoek geopend

Wethouder Mirjam Wijnja heeft woensdag de nieuwe onderzoekskliniek van het Groningse CTC Netherlands geopend, op het terrein van het UMCG.

In de kliniek wordt geneesmiddelenonderzoek gedaan. Bij de medicijntester staan ook twaalf bedden, waar vrijwilligers kunnen meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Zij krijgen daar een vergoeding voor. Het ontwikkelen van de geneesmiddelen gebeurt in opdracht van farmaceutische en biotechnologische bedrijven van over de hele wereld.

Wim Tamminga van CTC Netherlands: “We gaan ons richten op zogenaamde ‘vroegfase’ studies, waarbij we ook met patiënten zullen werken. Dat zijn complexe klinische onderzoeken, waarbij de samenwerking met het UMCG ontzettend helpt.”