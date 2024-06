‘Samenwerking nodig om ijsbaan Kardinge open te houden’

Foto via Google Maps - Streetview

Er gloort hoop voor de ijsbaan Kardinge. Wethouder Rik van Niejenhuis heeft goede gesprekken met provincie en andere gemeenten om de baan te financieren.

Er komt een nieuw sportcentrum Kardinge, mogelijk zonder ijsbaan omdat die zo’n 100 miljoen euro kost. “Het zwemwater van Kardinge staat echt hoger op de prioriteitenlijst dan de ijsbaan”, aldus Van Niejenhuis. “Daar is het bezoek ook veel meer uit de eigen gemeente. Dan moet voor de ijsbaan hulp komen van buiten de gemeente”.

Groningen is de enige financier en heeft dus grote problemen om dat geld alleen op te hoesten. “Vijftig procent van de schaatsers in Kardinge komt van buiten de gemeente”, vervolgt Van Niejenhuis. “Ook andere ijsbanen in het land worden overeind gehouden door hulp van andere gemeentes en de provincies. Dat zouden wij hier ook graag willen”.

Samen ijsbaan open houden

De wethouder ging met deze boodschap op pad zag bereidheid bij zijn gesprekspartners. “Het is eigenlijk best nieuw dat je het gesprek daarover voert. Zullen we samen over de gemeentegrenzen kijken naar goede voorzieningen, maar men staat er wel voor open”.

De stad moet naast Kardinge investeren in een nieuwe Oosterpoort, het Museum aan de A en ook in MartiniPlaza en dat allemaal wordt een lastige financiële opgave. Zelfs met het ‘schadeherstelgeld’ dat vanuit Den Haag komt wordt het met de provincie nog flink puzzelen, aldus Van Niejenhuis: “We krijgen een enorme bak geld van het rijk. Miljarden zijn het. Maar zelfs met die gelden kunnen we niet alle sociale en economische uitdagingen aan. Dus we moeten slim met elkaar gaan samenwerken”.

De dreigende sluiting van de ijsbaan heeft voor veel onrust gezorgd onder de gebruikers. Vorige week werden nog 15 duizend handtekeningen aan het gemeentebestuur aangeboden om de ijsbaan te behouden in het nieuwe Kardinge.