Eerste roltrappen staan klaar in nieuwe passage onder sporen bij Hoofdstation

Foto via ProRail

Met een grote kraan zijn de afgelopen weken roltrappen geplaatst in de nieuwe reizigerspassage van het Hoofdstation Groningen. Ook de perronkappen voor wachten de buspassagiers krijgen steeds meer vorm. Het nieuwe station begint daardoor, volgens ProRail, beneden naar boven’ steeds meer op een station te lijken.

In totaal komen er tien roltrappen van en naar de nieuwe reizigerspassage onder de sporen van het Hoofdstation. Twee ervan zijn nu geplaatst en nog ééns twee zijn compleet afgemonteerd. Deze roltrappen hebben een ‘jasje’ gekregen (ze zijn ingepakt), omdat het nog even duurt voordat ze worden gebruikt. De twaalf ton zware gevaartes zijn (in drie delen) met een grote kraan in de bouwput voor reizigerspassage getakeld.

Boven de roltrappen wordt ook gewerkt. Boven een deel van het nieuwe busstation aan de zuidkant van de spoorlijnen staan eerste pijlers voor de perronkappen op hun plek. Daarom zijn nu al een aantal van de eerste roltrappen geplaatst, want zodra de perronkappen er staan kunnen de roltrappen niet meer worden ingetakeld.

De bouw van de nieuwe reizigerspassage, het busstation en de andere nieuwe infrastructuur op het Hoofdstation moet in de zomer van 2026 zijn afgerond. Om dat te kunnen doen, volgt er volgend jaar nog een lange treinvrije periode van 51 dagen.