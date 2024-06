Cheque van 4500 euro voor organisaties die maaltijden voor daklozen verzorgen

Het Groninger Sint Martinusberaad doneert een bedrag van 4.500 euro aan drie organisaties die zich inzetten voor dak- en thuislozen in de stad.

Het ingezamelde bedrag is een resultaat van een aantal activiteiten, waaronder een benefietmaaltijd in de Martinikerk, statiegeldacties bij supermarkten en diverse donaties. Het geld is bestemd voor de organisaties Wender, Doperse Dis en het Twaalfde Huis. Zij verzorgen maaltijden voor dak- en thuislozen.

Het Sint Martinusberaad overhandigt de cheques op 24 juni aan de drie organisaties. Dat gebeurt in de Martinikerk.