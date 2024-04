Student & Stad vraagt om kabelgoot waarmee mensen zonder oprit elektrische auto’s op kunnen laden

De fractie van Student & Stad vraagt het College om kabelgoten mogelijk te maken waarmee elektrische autobezitters, zonder oprit, toch hun voertuig kunnen opladen met elektriciteit vanuit hun eigen meterkast. Dit is goedkoper dan de elektriciteit vanuit openbare laadpalen.

“In Groningen is het op dit moment niet toegestaan om een kabel over het trottoir te leggen”, vertelt Olivier van Schagen van Student & Stad. “Afgelopen week werden wij benaderd door een inwoner die in bezit is van een elektrische auto maar niet een eigen oprit heeft. De auto moet dus geparkeerd worden op een openbare parkeerplek. Om de auto op te laden mag er niet gebruik worden gemaakt van de eigen laadpaal, omdat er daarvoor een kabel over de stoep komt te liggen. Inwoners zonder een eigen oprit hebben hierdoor niet de mogelijkheid om eigen opgewekte energie in te zetten en blijven op die manier aangewezen op openbare laadpalen.”

Van Schagen vindt dat het mogelijk moet worden dat mensen met eigen opgewekte energie hun voertuigen moeten kunnen opladen. “Meerdere gemeenten in Nederland hebben een beleid waarmee je een kabelgoot door de gemeente aan kunt laten leggen. Op deze manier draag je ook bij om het gebruik van elektrische- en hybride-voertuigen aantrekkelijker te maken. De kosten voor de aanleg worden in rekening gebracht bij het huishouden.”

Student & Stad wil weten hoe het College tegen dit voorstel aankijkt, en wil weten of hier in Groningen ook mee gewerkt kan worden.