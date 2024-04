Groningers Mads Meijer en Yasmine Hillebrink winnen Klap tot Klaploop

Foto; Team 4 Mijl

De 32e editie van de Klap tot Klaploop is maandag gewonnen door de Groninger student Mads Meijer en de in Groningen wonende Yasmine Hillebrink. De wedstrijd is genoemd naar de bruggen in de buurt van start en finish.

De 20-jarige Meijer, lid van Team 4 Mijl uit Groningen, voltooide de wedstrijd over 10 kilometer tussen Musselkanaal en Stadskanaal in een persoonlijk record van 30 minuten en 50 seconden. Hij had 24 seconden voorsprong op Danny Koppelman uit Hoge Hexel (Twente), de winnaar van vorig jaar. Paul Geertsema eindigde op ruime afstand als derde.

Bij de vrouwen had de Groningse Yasmine Hillebrink (34) een forse voorsprong op de rest van het veld. Hillebrink voltooide de wedstrijd, over een vrijwel loodrecht parcours langs het water, in 35 minuten en 21 seconden. Twee weken geleden won ze nog de Leekster Lenteloop, over de halve marathon-afstand. Jolien de Waard van Team 4 Mijl en Femke Panjer kwamen respectievelijk 1 minuut 18 en 1 minuut 29 na haar over de meet in Stadskanaal.