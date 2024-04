Groen Geel wint bepalend duel om de titel en kan de champagne ruiken

Groen Geel nam tegen Bellingwolde een voorschot op de titel (Foto's Martijn Minnema)

Koploper Groen Geel kreeg vanmiddag in de Vijfde Klasse C nummer twee Bellingwolde op bezoek. Verschil op de ranglijst twee punten, met na deze kraker nog maar twee wedstrijden te gaan een bepalende wedstrijd in de titelstrijd. Groen Geel pakte de zege dankzij twee stilstaande momenten en lijkt de titel nauwelijks meer te kunnen ontgaan.



Drukke boel in de vijfde klasse

Over het algemeen is het niet druk bij thuiswedstrijden van zondag vijfde klasser Groen Geel, maar vanmiddag stond er flink wat volk langs de kant. Menig eerste klasser in stad zou er erg blij van worden. Mede door een flinke buslading Bellingwolders stonden er meer dan 200 toeschouwers langs de kant bij deze titelkraker. Maar ook cultclub Groen Geel had aardig wat supporters op de been gebracht.



Vorentscheidung?

Groen Geel staat al vrijwel het hele seizoen bovenaan, drie weken terug werd in Bellingwolde met 3-2 verloren (waarbij de scheidsrechter een dubieuze rol speelde, “lees het verslag in de krant maar terug” aldus Matisse de Boer, Groen Geels keeper). Daarmee was de spanning bovenin volledig terug. Vandaag kon Bellingwolde de koppositie met nog twee ronden te gaan overnemen. Groen Geel kon bij winst een voorschot op de titel nemen, want vijf punten voor met nog maar twee wedstrijden te gaan.



Bellingwolde slaat snel toe

Na een rustig begin was het al vlot raak. Groen Geel sneed zichzelf lelijk in de vingers toen Bellingwolde uit de eerste de beste aanval direct scoorde. Een prima aanval, dat mag gezegd. De rechtsbuiten werd diep gestuurd, trok piekfijn voor waarna Moos Bakker van dichtbij keeper Matisse de Boer kansloos liet. Bellingwolde liet groen Geel het daarna lekker uitzoeken, peerde ballen in het wilde weg maar had het verdedigend ook goed staan. Groen Geel viel aan maar wist zich eigenlijk niet of nauwelijks iets te creëren. Bellingwolde kon de voorsprong dan ook mee de kleedkamer in nemen zonder in de problemen te komen.



Vrije trappen redden Groen Geel

Ook in het eerste kwartier gaf Bellingwolde geen krimp, het piepte noch kraakte achterin bij de nummer twee. Na een uur kwam Groen Geel toch langszij. Een overtreding net buiten de zestien leverde Groen Geel een vrije trap op een kansrijke plek op. Wat heet, Ruurd Jorna (normaal spelend in het vijfde) schoot de bal fraai in de bovenhoek, ban gebroken, 1-1! Het zorgde er voor dat het wedstrijdbeeld veranderde omdat Bellingwolde niks op zou schieten met een gelijkspel. Tien minuten na de gelijkmaker kreeg Groen Geel wederom een vrije trap, deze keer wat verder van het doel. Jorna gooide de bal voor de pot, waarna Menno Drent de teruggelegde bal binnen schoot, 2-1 in de 70′ minuut.

Engel(bewaarder) op de paal

Bellingwolde moest nu helemaal alles op de aanval gooien en Groen Geel kwam kort na de 2-1 tot twee keer toe heel goed weg. Zo’n beetje uit de aftrap was het al bijna direct weer gelijk, de binnenkant paal redde Groen Geel. Een minuut later was Matisse de Boer al gepasseerd maar werd de bal ternauwernood van de lijn gehaald.

In de 78′ minuut leek het dan toch mis te gaan. De vrijgespeelde Moos Bakker deed alles goed, kapte een tegenstander uit en schoof de bal in de verre hoek voor de 2-2. Maar wederom redde de binnenkant paal Groen Geel.

In het vervolg waren de beste kansen voor Groen Geel, de schoten op doel van Bellingwolde wisten doelman de Boer niet in verlegenheid te brengen. Groen Geel trok de zege na de ontsnappingen tussen de 70′ en 80′ minuut zo relatief eenvoudig over de streep.



Groen Geel dichtbij de titel

Doelman Matisse de Boer wilde, zoals hij het zei, “de huid niet verkopen voor de beer geschoten was, maar nu uit de laatste twee duels een punt volstaat door het betere doelsaldo lijkt het nauwelijks meer mis te kunnen gaan”.

De Boer werd niet echt op de proef gesteld maar had ook een engeltje op de paal. “Ja, daar zat het aardig mee, ik keek hem twee keer naar de binnenkant paal” knipoogde de Groen Geel sluitpost “Daarnaast werd ik nog een keer geholpen door een verdediger die een bal van de lijn haalt, maar voor de rest weinig moeilijke ballen gehad inderdaad. Komt ook omdat Bellingwolde tot de 1-1 vooral verdedigde, daarna moesten ze wel komen”. De achterstand had niet voor zenuwen gezorgd “We komen vaak 1-0 achter, dat zijn we inmiddels wel gewend. Bovendien zijn we conditioneel sterk waardoor we al vaker wat extra’s hebben kunnen brengen in het slot”.



Nog twee wedstrijden, een veel beter doelsaldo en vijf punten los. 12 mei kan het gebeuren, Groen Geel speelt dan thuis tegen nummer vier Farmsum.

De dag ervoor speelt het zaterdag 1 team van Groen Geel ook een kampioenskraker, het treft dan Helpman, de club waarmee het momenteel de koppositie in zaterdag 3C deelt. Het zou wat zijn, twee titels in één seizoen voor Groen Geel.