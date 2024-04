Gewonde bij schietpartij op Vismarkt in Groningen (update)

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Meerdere politie-eenheden spoedden zich woensdagavond naar de Vismarkt, waar een schietpartij plaatsvond. Daarbij viel één gewonde.

Het schietincident vond rond 20.50 uur plaats bij het Koude gat. Volgens de politie is één persoon gewond geraakt bij het incident. Het slachtoffer is medisch verzorgd in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De politie is een onderzoek gestart naar het incident. Het Koude Gat werd afgezet met linten en agenten praatten met getuigen. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Er is nog geen aanhouding verricht.

Update 22.40 uur:

Aanwezigen meldden in eerste instantie dat het slachtoffer werd meegenomen naar een ziekenhuis. De politie liet weten dat dit niet het geval was.