Eerste testrit Arriva op spoor tussen Groningen en Zwolle

Foto: Peter Denekamp 1Zwole.nl

Arriva heeft woensdag een eerste testrit uitgevoerd tussen Zwolle en Groningen. Vorig jaar kreeg de treinvervoerder groen licht om vanaf volgend jaar stop- en sneltreinen te laten rijden op de trajecten Zwolle – Groningen en Zwolle – Leeuwarden.

Door Peter Denekamp/1Zwolle.nl

De testtrein vertrok gisteren vanaf station Zwolle en kwam na het middaguur aan op het hoofdstation in Groningen. Even later keerde de trein weer terug naar Zwolle waar het een paar minuten te vroeg arriveerde. Arriva wil vanaf 2025 sneltreinen tussen beide provinciehoofdsteden laten rijden die stoppen in Hoogeveen en Assen. “Het is een lang gekoesterde wens in Hoogeveen dat ze een sneltreinstop krijgen,” meldt een woordvoerder van Arriva. “De nieuwe sneltrein stopt in Meppel in de ochtend in de richting van Groningen en in de middag vanuit de richting Zwolle.” Volgens Arriva krijgt Meppel daarmee een extra snelle verbinding van en naar Groningen.

De Arriva-treinen zijn een aanvulling op de intercitylijnen van de NS die het noorden verbinden met de rest van het land. Arriva laat al sinds januari vorig jaar wekelijk twee keer een trein rijden rijden tussen Groningen en Schiphol, met een tussenstop in Zwolle, in de nacht van vrijdag op zaterdag.