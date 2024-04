Amateurvoetbal: Engelbert blijft laatste, Groen Geel verliest topper

Foto Andor Heij. Groen Geel

Slechts vier Groninger ploegen kwamen maandag in actie tijdens de inhaalronde. Engelbert bleef in de derde klasse B zondag stijf laatste door een nederlaag. Groen Geel verloor de topper in de vijfde klasse C zondag.

3B (zon)

Engelbert krijgt het steeds zwaarder in 3B. De rode lantaarndrager verloor de uitwedstrijd tegen Veelerveen, dat een plek hoger staat, met 2-1. Engelbert kwam heel snel op een 2-0 achterstand. Ingmar Hofstra bepaalde in de slotfase van de wedstrijd de 2-1 eindstand.

5C (zon)

Koploper Groen Geel ging in en tegen Bellingwolde, de nummer twee, met 3-2 onderuit. Nick Klaassen en Joshua Pie scoorden voor Groen Geel. De stad-Groningers blijven koploper, maar de voorsprong is naar twee punten geslonken. Over drie weken treffen beide kampioenskandidaten elkaar opnieuw op sportpark Corpus den Hoorn.

5E (zat)

In de vijfde klasse E zaterdag kon GEO de 2-1 winst tegen Tynaarlo op zaterdag geen vervolg geven. In Garmerwolde werd met 3-2 verloren van GRC Groningen zaterdag. Desondanks is GEO aan een goede serie bezig. De club staat in de tweede periode tweede achter Haren dat al een periodetitel heeft. In de reguliere stand staat GEO achtste en GRC tiende. Haren is de koploper.