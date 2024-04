Achttienjarige spits tekent eerste contract bij FC Groningen

Niels Eggens - Foto: FC Groningen

De achttienjarige Nils Eggens heeft woensdag zijn eerste contract getekend bij FC Groningen. De spits, afkomstig uit de eigen jeugd, zette zijn handtekening onder een overeenkomst tot de zomer van 2026.

Het contract met Eggens gaat in vanaf komend seizoen. Het contract kan met nog een jaar worden uitgebreid. “Ik ben natuurlijk heel trots”, vertelt Eggens. “Het is loon na hard werken en het is fijn om het vertrouwen van de club te voelen. Een beloning voor mij en mijn familie.”

Eggens begon met voetballen bij VV B.N.C. uit Finsterwolde en kwam, via VV Heiligerlee, in de onder-12 ploeg van de FC Groningen Voetbalschool terecht. Vervolgens doorliep Eggens alle jeugdelftallen en speelde dit seizoen in FC Groningen onder-18 en onder-21. Eggens maakte negen treffers in twaalf duels in onder-18, met daarnaast nog eens drie voor onder-21 in veertien wedstrijden. De aanvaller zat dit jaar al drie keer deel bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal, maar Eggens maakte zijn debuut nog niet. Eggens heeft zijn eerste minuten en doelpunt al wel gemaakt in oefenwedstrijden van de eerste selectie.