Zoektocht naar vermiste Stadjer (59) gestaakt

Jannes Possemis - Foto via Politie.nl

Nieuwe, grote zoekacties naar de de vermiste Jannes Possemis (59) uit Groningen, zoals die de afgelopen weken plaatsvonden, worden niet meer gehouden. Zowel de politie als SAR Nederland hebben geen aanknopingspunten meer voor verder onderzoek.

Dat meldt RTV Noord vrijdagmiddag.

Nadat Possemis op 11 maart voor het laatst werd gezien bij zijn broer op woonwagenkamp De Kring, werd de 59-jarige Stadjer als vermist opgegeven. Camerabeelden lieten zien dat hij daarna nog bij een tankstation aan de Paterswoldseweg fietste. SAR Nederland en de politie zochten vervolgens vrijwel dagelijks met boten, duikers, drones en honden naar de vermiste man in Stad en in Peize. In de Piccardthofplas werd vrijdag nog gezocht naar de fiets Possemis. Tevergeefs, zo blijkt nu.

Naast SAR Nederland doet ook de politie voorlopig geen verder onderzoek meer. Tips blijven wel welkom. Wie informatie heeft over deze vermissing, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Digitaal getuigen kan ook via dit online tipformulier van de politie.