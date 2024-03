Waterski- en wakeboardbaan op Grunopark mag twee seizoenen langer door

Foto via Break Out Grunopark

De waterski- en wakeboardbaan van Break Out in het Grunopark blijft in ieder geval nog twee seizoenen open. Dat hebben Bureau Meerstad (onderdeel van de gemeente) en de uitbaters van de baan, de horeca en andere activiteiten besloten.

Het was onzeker of het park ook dit jaar open mocht, omdat er op de plek van het Grunopark (aan de zuidoostzijde van Meerstad) een nieuw woon- en recreatiegebied moet gaan komen. Op het terrein van het Grunopark en het naastgelegen gebied De Wierden moet een ‘waterstadje’ gaan ontstaan, met een haven en recreatieve voorzieningen. De gemeente kocht het terrein in 2022 aan.

Maar de ondernemer en de bedrijfsleider willen, zo stelt Bureau Meerstad, graag door met Break Out. Na gesprekken is besloten dat de baan, de horeca en andere activiteiten van Break Out Grunopark tijdelijk open kunnen blijven. Daardoor blijven watersportliefhebbers nog zeker twee seizoenen welkom op het Grunopark.

Volgens Bureau Meerstad wil het bestaande voorzieningen in het plangebied voor Meerstad zoveel mogelijk behouden. Daarom wordt er nu gekeken of een permanente voortzetting mogelijk is.