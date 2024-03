Warme zaterdag met zon, maar ook kans op een (stevige) bui; kouder en wisselvallig weer tijdens Pasen

Foto: Joris van Tweel

Het weer swingt de komende dagen wat heen en weer. Een blik naar buiten op het ene moment brengt de zomer in de bol, maar een paar uur later kan het evengoed herfstachtig zijn.

Weerman Johan Kamphuis denkt dat het paasweekend begint met naar het westen wegtrekkende regen op zaterdagochtend: “Daarna wordt de bewolking geleidelijk aan dunner en vooral in de middag breekt de zon af en toe door. Er wordt warme lucht aangevoerd, waardoor het kwik oploopt naar 16 tot 18 graden in het westen van de provincie. In het oosten zou het wel eens 18 of 20 graden kunnen worden. In de namiddag is er wel kans op een stevige bui met misschien een slag onweer. De noordwestenwind is zwak of matig en draait in de loop van de dag naar het westen.

De twee paasdagen worden iets minder hardnekkig qua schommelingen in het weerbeeld, denkt Kamphuis: “Zondag zijn er hardnekkige wolkenvelden maar breekt vooral in de middag de zon nu en dan door. Vooral het zuiden van de provincie maakt dan een kleine kans op een bui. Het wordt 12 tot 14 graden bij een zwakke of matige noordoostenwind. Paasmaandag is het half tot zwaar bewolkt. De dag kan nog droog beginnen, maar in de loop van de dag zijn er perioden met regen. Het wordt 12 graden bij niet al te veel wind.

Zon, wolken en een bui blijven het devies na Pasen, bij een vrij standvastige lentetemperatuur: “De temperaturen lopen op tot rond of iets boven de 15 graden. Er is af en toe zon, maar er valt ook dagelijks wel wat regen of een bui.”