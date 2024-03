Scholieren CSG Augustinus en Gomarus College lanceren zelfgebouwde satellieten

NEMO; CanSat lancering, team Carbonator

Twaalf teams van scholieren uit het hele land hebben op 22 maart hun zelfgemaakte mini-satelliet gelanceerd, tijdens de CanSat Lanceerdag. Daaronder ook teams van CSG Augustinus en het Gomarus College in Groningen.

Op het militaire oefenterrein van ASK ’t Harde schoten ze hun constructies 1 kilometer de lucht in. Deze dag is onderdeel van de CanSat-competitie, waarbij ze van een frisdrankblikje (Can) een satelliet bouwen (Sat) met een missie. Elk scholierenteam heeft zelf een missie bedacht. Het team Carbonator van CSG Augustinus meet de CO2 in de atmosfeer.

De CanSat-competitie is opgezet om scholieren uit te dagen op wetenschappelijk en technisch gebied en ze te enthousiasmeren voor een technische opleiding. De teams hebben nog een paar weken om alle meetresultaten te verwerken in een eindrapport. Op vrijdag 19 april wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens een online prijsuitreiking. De winnaar van de Nederlandse competitie gaat naar het Europese evenement voor alle nationale winnaars.