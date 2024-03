Politie is één verdachte van gewelddadige straatroof Zuiderdiep op het spoor

Afbeelding via Politie.nl

De politie is één van de verdachten van een straatroof met mishandeling aan het Gedempte Zuiderdiep op het spoor.

Eerder deelde de politie een foto met twee onherkenbaar gemaakte jongemannen. Inmiddels heeft de politie genoeg aanknopingspunten als het gaat om de verdachte die een blauwe jas droeg. De politie dreigde de verdachten herkenbaar te maken als ze zichzelf niet zouden melden.

Een groep van zeven minderjarige jongens wordt vrijdagavond 5 januari rond 19.30 uur op het Zuiderdiep aangesproken door twee personen. Het tweetal wil geld zien. Drie andere personen voegen zich bij de twee verdachten. Wanneer de groep van zeven niet direct geld afstaat, wordt één van de jongens op zijn hoofd geslagen. Een tweede slachtoffer wordt geslagen en geschopt in zijn rug. Uiteindelijk overhandigen de slachtoffers een klein geldbedrag, waarna de vijf verdachten vertrekken.

We zijn nog wel op zoek naar de andere verdachte. Het gaat om een jongen met een donkere huidskleur. Hij droeg een zwarte jas met daaronder een gele hoodie met gele capuchon, een lichte broek en zwarte schoenen. Wie weet wie deze jongeman is, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie, via de Opsporingstiplijn 0800-6070, of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.