Man met ‘vuurwapen’ aangehouden in binnenstad, andere man opgepakt voor uitschelden agenten

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag twee personen aangehouden in de Groningse binnenstad. De twee zijn beide overgebracht naar het politiebureau.

In het begin van de nacht komt er bij de politie een melding binnen van een persoon die een vuurwapen op zak zou hebben. “Een portier van een horecazaak had een man weggestuurd omdat deze een wapen bij zich zou dragen”, meldt de politie. “Daarop zijn ook wij ingelicht. Via cameratoezicht kregen we de persoon al snel in beeld. Op het Martinikerkhof konden we de persoon, een 35-jarige man, aanspreken. We troffen bij hem een airsoftwapen aan. (Airsoftapparaten zijn veer-, gas- of luchtdrukwapens om 6 millimeter plastic balletjes te verschieten. Deze wapens lijken exact op echte wapens, en mogen alleen gebruikt worden door leden van airsoftsportverenigingen, red.). “De man is aangehouden en hij mag uit gaan leggen waarom hij zoiets meeneemt tijdens het stappen.

Rond 04.30 uur moest de politie in actie komen op de Grote Markt. “De agenten troffen daar een 21-jarige man uit de gemeente Tynaarlo aan, die het nodig vond om een collega aan te raken en om de ambtenaar uit te schelden. De man is daarop aangehouden. Daarbij ging hij echter vol in verzet. Hij is overgebracht naar het politiebureau waar er verder onderzoek wordt gedaan.