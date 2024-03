Lycurgus eindigt op derde plek in kampioenspoule

Nova Tech Lycurgus is op de derde plaats geëindigd in de kampioenspoule. De Groninger volleyballers wonnen vrijdagavond in Doetinchem met 0-3 van koploper Active Living Orion.

De setstanden waren 19-25, 22-25 en 23-25.

Lycurgus eindigt in de kampioenspoule met 9 punten uit 6 wedstrijden. De ploeg van coach Arjan Taaij ontloopt nu in de kwartfinale van de play-offs om de landstitel Sliedrecht Sport, dat aan kop staat in de degradatiepoule. Lycurgus speelt daarentegen tegen de nummer 2, VoCASA uit Nijmegen.