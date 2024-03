Lentefeest op Tweede Paasdag wijkt dit jaar uit van De Onlanderij naar Paterswolde

Het Lentefeest van Natuurmonumenten wordt dit jaar niet op De Onlanderij in Eelderwolde gehouden maar op landgoed Vennebroek in Paterswolde. Volgens de natuurorganisatie belooft het een vrolijk feest te worden.

Dat het evenement op Tweede Paasdag niet op De Onlanderij gehouden kan worden heeft te maken met een grote verbouwing van deze locatie. “Landgoed Vennebroek is ook een hele mooie locatie”, vertelt boswachter Bart Zwiers. “En er zal van alles te doen zijn. Bij aankomst word je persoonlijk verwelkomd door onze boswachters. Op het terrein zijn er volop activiteiten zoals het bouwen van vogelnesten, vogels spotten en je kunt je wagen aan het afleggen van een heuse wildernisbaan van de paashaas. En ik heb gehoord dat de paashaas zich waarschijnlijk ook even laat zien.”

“Lammetjes en een strobak”

Ook zijn er dieren te bewonderen. “In de stal op het landgoed zullen lammetjes en hun moeders te vinden zijn. Daarnaast heeft boer Sietse een strobak klaar staan waar jong en oud een voorjaarsduik in kunnen nemen. Na dit alles verwachten wij dat je wel zin hebt gekregen in wat lekkers, daarom zijn er ook drankjes en versnaperingen te verkrijgen.”

Op de fiets

Bij het landgoed is er geen ruimte om auto’s te parkeren. Mensen worden daarom opgeroepen om op de fiets te komen. Fietsen kunnen geparkeerd worden op het grasveld aan de Hoofdweg 263. Wie beslist met de auto wil komen: aan de Hooiweg 196 in Paterswolde is een parkeerplaats. Vanaf daar is het ongeveer twee kilometer wandelen naar het Lentefeest. Onderweg kom je dan langs landgoed De Braak, waar een speciale paasspeurtocht is uitgezet. Het Lentefeest begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.