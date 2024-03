GVAV verliest; Forward en Helpman winnen; Groninger Boys en Engelbert zwaar onderuit

Groen Geel - Usquert (fot Martijn Minnema)

In de eerste klasse slaagde GVAV Rapiditas er niet in punten te pakken in de lastige uitwedstrijd bij WVV. Een klasse lager was er volop Stad Groninger succes. In de derde klasse leden Groninger Boys en Engelbert dikke nederlagen. En in de kelderklasse verslikte koploper Groen Geel zich.

1J

GVAV Rapiditas ging vanmiddag bij nummer twee WVV met 2-0 onderuit. Ivar Bruins zette WVV na een half uur op 1-0 en maakte vlot na rust ook de 2-0. GVAV Rapiditas aanvaller Jonathan van Dorssen kreeg kort voor rust rood. GVAV Rapiditas won dit seizoen pas twee keer en staat voorlaatst.

In de tweede klasse won Helpman op eigen terrein de (op papier) uitwedstrijd tegen hekkensluiter HOVC met 2-0. Mohammed Bellghroub voor rust en de na lang blessureleed teruggekeerde Danny Dijkstra na rust scoorden voor Helpman wat derde staat.

Forward wist van zijn laatste negen duels er maar één te winnen (en verloor zeven keer) en was dus hard toe aan een zege. Die kwam er vanmiddag uit bij GOMOS. Jordi van Esch zette GOMOS na 27 minuten op 1-0, tien minuten later scoorde Marnix Metus de 1-1. Kort voor tijd zorgde Max Oogink voor three cheers en dito punten voor de studenten door de 1-2 te scoren. Forward staat één punt boven Stadspark op plek 10.

Stadspark versloeg Musselkanaal in een degradatieduel met 3-2. Hier een verslag van dat duel.

In de derde klasse ging Groninger Boys met liefst 8-1 onderuit bij Noordster. Opvallend, omdat Groninger Boys derde stond en Noordster tiende. Bij rust stond het 3-0, na rust ging het volledig mis voor de mannen van Freddy de Grooth en Albert Nout. Groninger Boys is naar plek zes gezakt en wist van zijn laatste tien wedstrijden maar één te winnen.

Engelbert staat voorlaatst en kreeg vanmiddag een pak slaag in Gieten. De plaatselijke VV won met 6-0. In de laatste tien minuten scoorde Gieten vier keer.

In de vijfde klasse had koploper Groen Geel een totale offday. Thuis werd met 1-2 van nummer tien Usquert verloren. Karim Layeb (groots zaalvoetballer en oa voormalig GRC, Mamio en Groninger Boys) zette Usquert op 0-1, kort daarna kwam Groen Geel via Nick Klaasen op 1-1. Het slotoffensief van Groen Geel kwam niet van de grond, verder dan een afgekeurde buitenspelgoal en twee kansen in blessuretijd kwam de koploper niet. Het duel werd tien minuten voor tijd tijdelijk gestaakt wegens wat onvriendelijkheden over en weer. Na de onderbreking kreeg Usquert na vijf minuten een strafschop wegens hands, die werd benut waardoor Usquert verrassend met 1-2 won. Groen Geel blijft overigens wel koploper met twee punten meer en een wedstrijd minder.