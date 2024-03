Gemeente overweegt keurmerk voor taxi’s om dubieuze chauffeurs en woekerprijzen aan te pakken

Foto: Leonid Mamchenkov via Flickr

In navolging van verschillende andere Nederlandse steden denkt ook het Groningse gemeentebestuur aan de invoering van een kwaliteitskeurmerk voor taxi’s. Daarmee wil het gemeentebestuur niet alleen iets doen aan oneerlijke concurrentie, maar ook aan asociale taxichauffeurs.

De gemeente is bezig met het inwinnen van informatie en ervaringen bij gemeenten die al met zo’n keurmerk werken. Sinds de zomer van vorig jaar wordt er weer tweemaandelijks gepraat met de taxisector en het idee is ook aan hen voorgelegd.

Het idee voor het keurmerk wordt naar voren gebracht door het college, in een reactie op vragen van de raadsfractie van de PVV. De partij maakt zich zorgen over de staat van het taxivervoer in de gemeente, met name over oneerlijke concurrentie door prijsafspraken tussen ZZP’ers en inmenging van ‘dubieuze’ taxichauffeurs.

Standplaatsen taboe zonder keurmerk

Het college laat weten de opvatting van de PVV te delen dat er in de taximarkt sprake moet zijn van eerlijke concurrentie en een fatsoenlijke bejegening van klanten, andere taxichauffeurs en medeweggebruikers: “Daarom zijn wij met de vertegenwoordigers van de taxisector in

gesprek over de mogelijkheden van een keurmerk. Zo’n keurmerk biedt, al dan niet gekoppeld aan toegang tot taxistandplaatsen en weginfrastructuur binnen onze gemeente, de mogelijkheid om op te treden tegen ongewenst gedrag.”

Vooralsnog blijft het keurmerk bij een mogelijke oplossing. De gemeente wil eerst kijken hoe het systeem werkt in andere steden, waar al zo’n keurmerk wordt gehanteerd. Ook wil de gemeente praten met de taxibranche, de politie en handhavers over de vorm van het keurmerk, de verstrekking en de handhaving.