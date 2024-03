GRC Groningen dieper in de zorgen na nederlaag tegen Winsum

Foto Andor Heij. GRC Groningen - Winsum

GRC Groningen verloor zondagmiddag in de eerste klasse J met 4-1 van middenmoter Winsum. GRC bleef daardoor dertiende en voorlaatste en is volop in de degradatiezorgen.

“We wisten dat het een zwaar seizoen zou worden, maar we blijven ons kranig weren”, aldus GRC-trainer Gerard Zeeman na afloop.

Winsum was in de openingsfase sterker en kreeg goede kansen via Yume Ramos en Jered Faleye. Na 12 minuten viel de treffer voor Winsum wel toen Hans Zwakenberg binnen kopte.

GRC Groningen werd daarna sterker en een corner van Jasper Kingma waaide tegen de paal. Na 37 minuten leek een aanval van GRC over de linkerkant nog afgeslagen te worden, maar Ronald Paans gaf het beslissende tikje: 1-1.

Vrije trappen

Na de pauze ging het een tijdje op en neer zonder dat er echten kansen werden gecreëerd. Na 66 minuten kreeg Winsum een vrije trap die door Tijs Mulder in de bovenhoek werd geparkeerd: 2-1. GRC rook nog even aan de gelijkmaker, maar een schot van Robin van Linschoten werd van de lijn gehaald. GRC kon daarna geen vuist meer maken.

In het laatste kwartier besliste Winsum de wedstrijd. Tim Hof schoot in de 76e minuut de 3-1 binnen na een combinatie met Ramos. Vier minuten later schoot Ramos een vrije trap achter GRC-goalie Gerald van Nieff: 4-1

Blessure

De wedstrijd lag nog een tijdje stil vanwege een zware knieblessure van Winsum speler Sjoerd Nienhuis die net ingevallen was. Hij leek zich te verstappen. Nienhuis werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Geflatteerd

“Ik kan met de nederlaag leven, maar ik vind hem wel wat geflatteerd”, zei Zeeman. “We gaven de goals makkelijk weg en dat gebeurt vaker. Winsum was in het begin beter aan de bal, maar daarna werden wij beter. In de tweede helft waren wij gewoon niet goed genoeg aan de bal”.

GRC Groningen – Winsum 1-4. 12. 0-1 Hans Zwakenberg. 37. 1-1 Ronald Paans. 66. 1-2 Tijs Mulder. 76. 1-3 Tim Hof. 80. 1-4 Yume Ramos. Toeschouwers 175.

In dezelfde klasse won GVAV Rapiditas thuis met 1-0 van VKW. GVAV staat op de elfde plaats, een plek hoger dan GRC Groningen. GVAV heeft 15 punten uit 16 wedstrijden en GRC heeft er 14 uit 15.

