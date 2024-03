Foto: Patrick Wind 112Groningen

Op het Gedempte Zuiderdiep is maandagmiddag rond 17:00 uur iemand gewond geraakt bij een ongeval. Dat meldt 112 Groningen. Bij de botsing was een scooter betrokken. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

Het slachtoffer is behandeld in de ambulance. Vanwege het incident was de ingang van de Schoolholm tijdenlijk gestremd.