Dit is er te doen in Stad tijdens Koningsdag

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Over een maand is het zover: Koning Willem-Alexander viert zijn 57ste verjaardag. In Groningen wordt dat weer uitgebreid gevierd met muziek op de Vismarkt en een vrijmarkt op de Singels.

Op de Vismarkt staan tijdens Koningsnacht Starfish, DJ Sisis Carini (Marjet Woldhuis), Kevin Paré en de Super Troopers van de Abba Experience , afgewisseld met plaatjes van Bart Brandts Buys en DJ Julian Bos.

Koningsdag gaat actief van start met een Dance Battle op de Vismarkt. Daarna staan Brontsema en Staal, Pjotr, Hot Leggs, Tik Tok Tammo, Van De Straat en Jammah Tammah op het podium.

Vanaf 7:00 uur zijn verkopers welkom met een hun kraampjes of kleedjes op de Singels. Op de Westerhaven kunnen kinderen vanaf 09:00 uur terecht op de speciale kindervrijmarkt.